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К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники
В Украине количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжает увеличиваться. Единая информационная база данных ВПЛ (ЕИБД) функционирует сравнительно хорошо, с кратковременными перебоями из-за слабой интернет-связи. Об этом говорится в дайджесте «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») за октябрь 2018 года, опубликованном сегодня, 17 декабря, на сайте организации.
Отмечается, что иногда работники Управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) жаловались, что после обновлений ЕИБД теряется информация, и ее приходится вводить снова.
Также есть определенная путаница с нормативно-правовыми актами. Например, ВПЛ, которые из-за боевых действий переезжают из Пивденного и Железного в Торецк (Донецкая обл.), сообщали, что УТСЗН отказалось их регистрировать. Оказалось, что работники использовали старую редакцию Приказа КМУ № 1085, в котором прямо не упоминаются эти населенные пункты. Подобный случай произошел и в Купянске (Харьковская обл.) с переселенцем из Золотого-5. «Представители УТСЗН жалуются, что в течение года их должным образом не инструктировали относительно многочисленных изменений в законодательстве. Министерство социальной политики не организовало никаких семинаров или тренингов по таким изменениям», – говорится в дайджесте.
Кроме того, правозащитники зафиксировали дополнительные требования к ВПЛ, которые получают выплаты. Например, ВПЛ предлагали предоставить:
- письменные сообщения об их временном отсутствии на месте регистрации ВПЛ;
- чеки с банковских операций во время физической идентификации;
- присутствие собственника жилья при составлении акта обследования;
- акты обследования от УТСЗН, хотя эти документы ВПЛ не выдают.
Также, по информации правозащитников, с ВПЛ продолжают взимать плату за услуги в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области, хотя это случается реже, когда помощь оказывают правозащитники.
Правозащитники напоминают, что согласно постановлению КМУ № 548, ВПЛ, которые получают социальные выплаты или пенсии, должны проходить физическую идентификацию (ФИ) каждые 6 месяцев.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, требование, выплаты, переселенцы, ВПЛ
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