Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк

17.12.2018 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк

Террористы из так называемой «ДНР» распространили очередной фейк, относительно наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщают едва ли не все террористические пророссийские информационные ресурсы, передает replyua.net. 

Так, к примеру, они сообщают, что Соединенные Штаты Америки изменили планы, имеющиеся у Украины, относительно «захвата» Донбасса. На этот факт обратил внимание Анатолий Штефан (Штирлиц), офицер Вооруженных сил Украины и известный блогер. «Оказывается, это США нам изменили план наступления, согласно которому мы уже как двое суток идем. А еще было закрытое совещание кураторов США с командирами бригад и полков. Смотрю что в Дырляндии хорошие информаторы в наших штабах работают, утром боярышника выпьют и сразу инсайды бросают оккупантам», - пишет он. 

Напомним, что недавно в пропагандистской прессе начали появляться заявления о том, что ВСУ ведет подготовку к наступлению. Сначала они даже устроили панику, завив о перемещении некой военной техники из Европы, после чего заявили о грядущем наступлении на Донбасс военных из Чехии, а также Словакии. ВСУ, в свою очередь, категорически опровергло подобные домыслы, заявив, что все подразделения остаются на своих местах. 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, наступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх