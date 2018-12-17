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Архив - Донецкая область

«Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО

17.12.2018 13:15
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По приказу командующего операции объединенных сил Сергея Наева была проведена проверка боеготовности дежурных сил противовоздушной обороны на зенитно-ракетных комплексах ЗРК Бук-М1 из состава подразделений ПВО. Соответствующее видео размещено в Facebook штаба ООС, вчера, 16 декабря.

«Боевые расчеты из состава подразделений ПВО Объединенных сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.

Заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке его на автоматическое сопровождение и условное уничтожение. дежурных сил противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.», — объяснили в штабе

Подразделения ПВО Объединенных сил пр результатам проверки, готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Военные сообщили, что граждане на свободной территории Украины «могут спать спокойно» — «небо на замке».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, небо, вооружение, ВСУ, ПВО, ООС
 
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