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«Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают о том, что в ОРДО не стихает ажиотаж из-за роста цен на куриные яйца и перебои с мукой местного производства в магазинах.
Так, в одном из сообществ в соцсетях местные жители отмечают, что ассортимент муки в магазинах стал больше, по сравнению с предыдущими неделями, однако, и цена на нее возросла. В то же время, местная, более дешевая мука, из торговых точек исчезла. В комментариях люди пишут:
«Ну что, господа, имею сказать, что мука в Донецке конечно есть, но уже подорожала. Вот это цена за два кило в ПРС, а было недавно в полтора раза дешевле. Извините, но не обнаглели ли торговцы? Или они надеются, что раз нет бесплатной ахметовской муки, то теперь можно цены задирать как угодно? И да, с яйцами та же беда…»
«Да понятно, искусственно дефицит создают».
Некоторые пользователи отмечают, что в российских городах цены на продукты гораздо дешевле, а доходы граждан намного выше и возмущаются бездействием местной «власти», не выполнившей свои «предвыборные обещания»:
«В Ростове том же
Дешевле сахар на 10 рублей, шоколад на половину дешевле, соки дешевле, детское питание дешевле, кошачий корм дешевле намного, у нас Вискас сухой 350 г /100р в Ростове -67, влажный 22/15 соответственно. Бытовая химия дешевле на порядок, чай дешевле и т. д».
«Зато принят закон чтобы обеспечивать семью главы в случае его гибели»
«Ще у жовтнi казала, що будуть по 100, когда они «прощупывали «по 60»
«Все на Сирию увезли, но есть рецепт, берешь билет до Москвы, в Москве есть и мука и яйца, все как при их любимом ссср».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, цена, продукты, повышение, ДНР
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