ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»

17.12.2018 08:45

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал запрещенную военную технику со стороны незаконных воинских подразделений. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15.12.2018 года, участники вооруженных формирований продолжают размещать вооружение и военную технику со стороны с нарушением линий отвода тяжелого вооружения.

«Так, 13 декабря, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 „Гиацинт-Б“, 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска», — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия что подразделений НВФ в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей.

Источник: https://donpress.com