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Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин
Сегодня, 17 декабря, блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, вновь собирают достаточно продолжительные очереди. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
По их данным, на Бахмутском направлении уже ранним утром собралось больше сотни автомобилей.
«По состоянию на 09.25 на блок посту 140 автомобилей, 47 автобусов, до 80 человек пешей очереди», — пишут комментаторы о ситуации на блокпосту в Горловке (подконтролен незаконным вооруженным формированиям).
Со стороны, контролируемой ВСУ, очереди минимальны.
«„Майорське“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях.
На Марьинском направлении очередь пока собирается. В ней уже насчитывается до 100 автомобилей.
«Муж приехал 30 мин назад очередь на спуске с моста. Льгота до половины очереди и прибывает», — пишут пользователи.
Со стороны, контрлируемой ВСУ, машин меньше.
«„Мар'їнка“ — 0/70 авто на въезд и выезд», — указывают участники обсуждения.
На Мариупольском направлении, блокпосты в Еленовке собрали более 100 авто.
«Еленовка ~40 льгота, ~80 основная», — пишут пользователи.
В «Новотроицком» машин мало.
«„Новотроїцьке“ — 25/40 авто на въезд и выезд», — отмечается в сообщениях.
На Мариупольском направлении, блокпосты в районе Гнутово собирают всего несколько десятков машин, очередь движется быстро.
«Октябрь, в Мариуполь, обычная в селе, льготы 20», — сообщил очевидец.
В самом Гнутово, на стороне, контролируемой ВСУ, очереди очень маленькие.
«„Гнутове“ — по 20 авто в обе стороны», — указывают в комментариях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, пункт пропуска, очереди
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