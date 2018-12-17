В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены

17.12.2018 14:04

Жители временно оккупированной Горловки встревожены тем, что утром в город въехали два грузовика боевиков «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня утром жители временно оккупированной Горловки были встревожены тем, что в город въехали два грузовика с боевиками «ДНР». Грузовики сопровождали машины «ГАИ». Вот что рассказали горловчане в соцсетях:

«Горловка Два камуфлированных грузовика с орками в сопровождении ГАИ по Интернаыиональной в сторону центра».

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