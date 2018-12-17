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В Украине увеличилось количество переселенцев
17.12.2018 18:05
В Украине, по состоянию на сегодня, 17 декабря, учтены 1 млн 513 тыс. 895 переселенца из Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Напомним, что по состоянию на 10 декабря в Украине были учтены 1 млн 513 тыс. 574 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 321 человека.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, переселенцы
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