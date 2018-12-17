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Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных

17.12.2018 10:20
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Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" пытаются разжечь ситуацию на Донбассе.

За минувшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на захваченной территории Донбасса, передает "Диалог.UA". Подчеркивается, что противник продолжает применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями. 

Известно, что пророссийские боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении и в районе поселка Водяное на мариупольском направлении.

К сожалению, в результате боевых действий двое военных получили ранения. Согласно данным разведки, сразу восемь оккупантов были уничтожены и 3 получили ранения.  Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, раненые
 
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