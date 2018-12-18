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Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"

18.12.2018 19:51
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Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"

Праздничное настроение, подготовка ко встрече Нового года и суровые фронтовые будни в ледяных окопах, постоянный риск, тяжелейшие ранения…

Таковы две "параллельные реальности", в которых сейчас живет Украина, соответственно, мирная и воюющая с российской агрессией, пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook, передает "Диалог.UA".

Она просит украинцев не забывать, что на востоке страны ситуация очень напряженная. И подтверждение тому – военнослужащие, поступающие с тяжелейшими ранениями в госпитали Киева и Киевской области.

Волонтер отмечает, что, несмотря на значительно улучшившееся снабжение армии и военно-медицинских учреждений, все еще есть потребность в некоторых медикаментах и в некоторых продуктах, необходимых для скорейшего выздоровления наших защитников, а также в гражданской одежде для них, нужной на время лечения.

И просит украинцев не оставаться равнодушными и не отказывать в помощи.



Теги: Донбасс, помощь, лечение, одежда, продукты, Новый год, ранения, ВСУ, блогер
 
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