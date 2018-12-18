Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» и наемники из РФ ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками

18.12.2018 14:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» и наемники из РФ ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов рассказывают, что боевики «ДНР» и российские наемники ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов рассказывают, что боевики «ДНР» и российские наемники бросаются в глаза своим внешним видом. Большинство из них обуты в кирзовые сапоги, а у некоторых вместо современных рюкзаков холщевые вещмешки. Все эти вещи, скорей всего, получают с российских складов НЗ, где может быть форма чуть ли 40-50 годов.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Солдатня ездит в донецких маршрутках… где то у «пиндосов» берцы и рюкзаки, а в рос.армии кирзачи и вещмешки «а-ля как у дидов»… Зелёные холщовые мешки с завязочками… еще б шинельку скрученную через плечо, пилотку да самокруточку и вот он – «борец с фашизмом» готов..»,
«Я так думаю, шо с самокруточками там уже все впорядке. Басурин по военной дружбе ж делится с ними, а у него поставки регулярные и обильные, что сразу становится понятно после его очередных появлений на ТВ».



Теги: Донбасс, сапоги, ДНР, боевики, наемники, Басурин, соцсети, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх