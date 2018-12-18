Более трети переселенцев лишили соцвыплат и пенсий

18.12.2018 12:18

С начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей переселенцев столкнулись с приостановкой социальных выплат и пенсий, из них 36% – в 2018 году. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«4% ВПЛ имели с этим дело в период с июля по сентябрь 2018 года, 21% – в период с апреля по июнь 2018 года, 11% – в период с января по март 2018 года. Рост во втором квартале 2018 года может быть связан с изменениями в механизме проверки прав ВПЛ на получение пенсий, введенными Пенсионным фондом Украины в мае 2018 года», – говорится в отчете.

Согласно опросу, в 2018 году наибольшее количество случаев приостановки социальной помощи касались ежемесячной адресной помощи ВПЛ на проживание – 56%. О приостановке выплат пенсий по возрасту или выслуге лет сообщили 34% переселенцев.

«Среди ВПЛ, подвергшихся приостановлению социальной помощи, 68% респондентам были известны причины приостановления. Большинство ВПЛ, которые подверглись приостановлению социальных выплат (65%), сообщают, что знакомы с процедурой восстановления их социальных выплат. Кроме того, средняя продолжительность приостановки составляла 7,5 месяцев для ВПЛ, которые подверглись приостановлению социальных выплат в течение 2017 и 2018 годов», – отмечают эксперты.