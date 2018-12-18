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Куда подевались деньги Ташкента?
После убийства главаря “ДНР” Александра Захарченко и с приходом к власти в Донецке Дениса Пушилина соратники бывшего лидера спешно покинули “республику”. Не исключением стал и бывший министр налогов и сборов “ДНР” Александр Тимофеев по прозвищу“Ташкент”, который сколотил огромное состояние на отжиме предприятий у донецких бизнесменов.
Спустя некоторое время он оказался в центре скандала – российские СМИ обвинили Ташкента в хищениикрупной суммы денег из министерства “ДНР”, что подтвердилось в ходе проверки.
По некоторым данным Ташкентомбыло похищено и присвоено более 24 млрд рублей, часть которых он перевел наличными в РФ и Испанию, и по офшорным схемам в зарубежные банки, а часть оставил в “республике”.
После того как его объявили коррупционером изапретили въезд в “ДНР”, с пристрастием все начали искать пропавшие деньги, в том числе и так называемое министерство госбезопасности. Образоваласьсвоеобразная конкуренция в поисках “золота партии”.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями “МВД ДНР” обвинило во взятках новое руководство департамента безопасности министерства доходов и сборов, не смотря на то что департамент еще даже не успел толком начать работать, а сотрудники МВД уже попытались задержать заместителя “Ташкента” Михаила Халина, но из-за отсутствия фактов виновности, обвинений ему не было предъявлено. Позже к нему пришли сотрудники МВД с заявлением от некоего Агафонова: якобы силовики насильно удерживают Халина. Сотрудников МВД провели в кабинет, где они убедились в том, что первый заместитель министра просто усердно работает днем и ночью, несмотря на отпуск.
Такое пристальное внимание к первому заместителю свидетельствует о том, что кто как не он, человек бравший участия в коррупционных схемахи приближенный к бывшей власти знает где спрятаны остатки денег беглеца “Ташкента”.
Источник: news.dn.ua
Теги: экономика, Донбасс, бизнес, МВД, хищение средств, ДНР, Пушилин, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
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