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На Донбассе боевики не прекратили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом запрещенное "Минском" вооружение российские наемники не применяли.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"17 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", – говорится в сообщении.
В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Крымского на Луганском направлении, в районе Луганского на Светлодарском направлении, вблизи Марьинки, Тарамчука, Славного на Донецком направлении, а также в районе Гнутово на Мариупольском направлении.
"В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 17 декабря один оккупант был уничтожен и 4 ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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