Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»

18.12.2018 19:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»

В зоне ООС подорвался на мине член незаконных вооруженных формирований Лычко Андрей Викторович, известный по позывному «Лыча».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Отмечается, что погибший Лычко был родом из Луганска, где родился 02/05/75.

По словам сослуживцев и близких «Лыча» погиб в районе неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области 15/12/18 (предположительно, подрыв на мине/растяжке).



Теги: Донбасс, мина, гибель, подрыв, соцсети, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх