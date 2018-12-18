На КПВВ и блокпостах Донбасса 11 человек задержали, 29 - не пропустили через линию соприкосновения

18.12.2018 20:18

Одиннадцать человек, подозреваемые в причастности к незаконным вооруженным формированиям, были задержаны на внутренних блокпостах в Донецкой и Луганской областях 17 декабря.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает avdeevka.city.

"За прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 11 человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям и выявлено 24 административных правонарушения", - говорится в сообщении.

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе работают в штатном режиме. Вчера линию соприкосновения пересекли более 37 000 человек и 4477 транспортных средств. В пропуске через линию соприкосновения по разным причинам было отказано 29 лицам. Кроме того, в КПВВ выявлены товары с признаками контрабанды на общую сумму более 22 000 гривен.

Пограничниками из состава Объединенных сил зафиксирован факт использования свидетельства о регистрации автомобиля, выданное оккупационной властью ОРДО, и частичная подделка паспортного документа у гражданина Украины.