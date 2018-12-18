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«Охлаждает быстро и надолго». ВСУ показали мощное оружие против НВФ

18.12.2018 12:01
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«Охлаждает быстро и надолго». ВСУ показали мощное оружие против НВФ

Украинские военнослужащие показали в социальной сети автоматический станковой гранатомет АГС-17 «Пламя», который бойцы используют против подразделений НВФ на Донбассе.

Украинские бойцы опубликовали видео гранатомета в соцсети и отметили:

«Часто становится тем средством, которое быстро и надолго охлаждает российских оккупантов на линии разграничения».

По словам украинских военных, эффективным это оружие становится только тогда, когда оно используется подготовленным профессионалом.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, оружие, гранатомет, ВСУ, соцсети, НВФ
 
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