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«Охлаждает быстро и надолго». ВСУ показали мощное оружие против НВФ
18.12.2018 12:01
Украинские военнослужащие показали в социальной сети автоматический станковой гранатомет АГС-17 «Пламя», который бойцы используют против подразделений НВФ на Донбассе.
Украинские бойцы опубликовали видео гранатомета в соцсети и отметили:
«Часто становится тем средством, которое быстро и надолго охлаждает российских оккупантов на линии разграничения».
По словам украинских военных, эффективным это оружие становится только тогда, когда оно используется подготовленным профессионалом.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, оружие, гранатомет, ВСУ, соцсети, НВФ
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