Переселенцы: прямая и косвенная дискриминация стала системной

18.12.2018 18:21

Глава Комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря заявил, что в Украине более полутора миллиона внутренне перемещенных лиц дискриминированы в отношении своих избирательных прав, а от 300 до 400 тысяч украинских граждан сейчас не имеют доступа к пенсии.

«Сегодня много говорят о важном событии в истории Украины – о создании единой поместной украинской церкви, о единении и о духовности. Именно на таком фоне еще больше резонирует ситуация, которая уже является системной, неслучайной и которая, к сожалению, является свидетельством политики прямой и косвенной дискриминации вынужденных переселенцев, проводимой в Украине, - заявил Немыря 17 декабря во время заседания Согласительного совета ВР. - Более года сознательно тормозится рассмотрение в Верховной Раде двух законопроектов – проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан), № 6240, который был зарегистрирован более чем полтора года назад и до сих пор даже не рассмотрен профильным Комитетом, и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан № 6692, который был разработан при содействии международных и неправительственных организаций, зарегистрирован более года назад и рассмотрен профильным Комитетом больше года назад».

По словам Немыри, при обсуждении темы приближающихся выборов, должны говорить не о кандидатах, а о людях, которые могут или не могут иметь право голоса на этих выборах. «Когда мы говорим о непосильных тарифах, то мы должны говорить о наших гражданах, которые даже пенсию не могут получить», – отметил глава Комитета ВР.

По мнению экс-омбудсмена и заслуженного юриста Украины Валерии Лутковской, на сегодня ВПЛ – наиболее дискриминированная категория граждан на территории Украины, пишет dnews.dn.ua.

«Я не могу сказать, что переселенцы массово получали крышу над головой с помощью государства. Скорее – при помощи волонтеров. Волонтеры здесь помогали больше. Даже частный бизнес помогал больше, чем государство, - подчеркнула Лутковская. - Что касается трудоустройства – у нас задекларированы определенные нормы, что нельзя отказывать в трудоустройстве только на основании того, что человек является переселенцем, но нет никакого механизма, каким образом доказать эту дискриминацию в трудоустройстве, если она есть, поэтому это очень большая проблема. На сегодняшний день ВПЛ – наиболее дискриминированная категория граждан на территории Украины».

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что не все члены Кабинета министров разделяют взгляды международных партнеров на проблему с выплатой пенсий переселенцам и дискриминацию в Украине.

А координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач уверяла, что в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной. Особенно - в отношении переселенцев.