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Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО

18.12.2018 18:49
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Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО

Российские военные перебросили на передовые позиции на мариупольском направлении снайперское подразделение, полностью укомплектованное боевиками чеченской национальности.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-центра Министерства обороны Украины, передает dialog.ua.

В последней сводке о ситуации на фронте отмечено, что снайперское подразделение укомплектовано исключительно кадыровцами.

При этом осуществляется минирование районов возможного разворачивания боевых действий с использованием мин, которые запрещены международным правом.

В сообщении отмечается, что речь идет о минно-осколочных снарядах МОН-200 и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).
СМИ напоминают, что ранее Генеральный штаб перебросил танковое подразделение в Мариуполь, опасаясь наступления российской армии для создания сухопутного коридора в Крым.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Мариуполь, Чечня, боевики, ВСУ, наемники, минирование
 
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