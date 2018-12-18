- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
"Трэш и уныние", – соцсети поражены кадрами из Донецка: от автовокзала "Западный" ничего не осталось
Этот автовокзал открыли в 2011 году. Но за время российской агрессии на временно оккупированной части Донбасса сооружение пришло в негодность. Автовокзал "Западный" сейчас выглядит жутко: безлюден и заброшен, передает "Диалог.UA".
Из-за того что боевики с началом "русской весны" на востоке Украины не раз лупили по автовокзалу из своих орудий, его пришлось закрыть. Очередные кадры из Донецка, которые шокировали пользователей соцсети, опубликованы в Twitter Donetsk2018.
Точно такая же разруха и в уничтоженном террористами РФ поселке Пески, от "Западного" до некогда элитного донецкого поселка меньше двух километров.
"Угробили за четыре года, как так можно", "Там где Россия, там всегда беда", "Руське мир он такой, ничего после себя не оставляет", - комментирую снимки в Сети.
Теги: Донецк, Донбасс, автовокзал, боевики, Пески, обстрелы, соцсети
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке
- Боевики обстреливают позиции ВСУ с нейтральной полосы и перебрасывают технику на передовую
- Горячая ночь под Донецком
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен
- Боевики «ДНР» и «ихтамнеты» несут серьезные потери
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров09:45
- Microsoft выпустила новую сборку Windows 1009:30
- Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID09:15
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет