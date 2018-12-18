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Архив - Донецкая область

В больницы Горловки привезли погибших членов НВФ

18.12.2018 17:50
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В больницы Горловки привезли погибших членов НВФ

В районе неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области подразделения НВФ «ЛДНР» несут большие потери в ходе боевых действий.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и подтверждает украинский блогер и врач из Енкиево Александр Чернов, передает donpress.com.

Так, на своей странице в соцсети Чернов отмечает, что его достоверные источники сообщили:

«Горловка. В морге с ночи пятницы минимум 4 трупа членов НВФ — с направлений и Светлодарска (восточнее Горловки), и Пантелеймоновки (юго-западнее Горловки). Еще один наемник умер в городской больнице № 2».



Теги: Донбасс, Горловка, морг, больница, ДНР, потери, соцсети, НВФ
 
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