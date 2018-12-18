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Архив - Донецкая область

В Мариуполе родственникам погибших в российско-украинской войне выделили помощь

18.12.2018 15:47
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В Мариуполе родственникам погибших в российско-украинской войне выделили помощь

Депутаты Мариупольского горсовета выделили разовую помощь родственникам двух мариупольцев, погибших участников АТО и ООС, пишет 0629.
Вдове погибшего бойца "Донбасса" Сергея Дятлова выделили 248 тыс. 447 грн, что за вычетом налогов равно 200 тыс. грн. Известно, что Сергей Дятлов числился без вести пропавшим несколько лет и только в 2018 году после проведения генетической экспертизы было подтверждено, что он погиб.
Такую же сумму выделили и матери военнослужащего Павла Стоянского, который погиб в Луганской области в октябре 2018 года.
Память погибших героев почтили минутой молчания.



Теги: Донбасс, Мариуполь, помощь, погибший, родственник
 
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