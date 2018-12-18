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Архив - Донецкая область

В неподконтрольной украинской власти Горловке готовятся к Новому году. ВИДЕО

18.12.2018 13:39
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В неподконтрольной украинской власти Горловке готовятся к Новому году. ВИДЕО

В Горловке Донецкой области, которая 5 год находится по контролем группировки «ДНР», готовятся к зимним праздникам.

Видео, снятое на центральных улицах города, было опубликовано на YouTube-канале «Анна Хрусталева», передает donpress.com.

Горловчанка побывала в центре — на площади Победы, где по традиции устанавливают новогоднюю елку. Работники коммунальных служб также привлечены к предпраздничным работам — они занимаются благоустройством клумб. Однако совсем рядом с площадью, на улице Комсомольской, уже долгое время лежат неубранными после кронирования деревьев большие кучи веток. Заметно, что чем дальше от центра, тем меньше людей. Почти везде, на фасадах магазинов и организаций, присутствует обязательный атрибут — флаг «ДНР».



Теги: Донбасс, Горловка, праздники, новогодняя елка, коммунальщики, Новый год, ДНР
 
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