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В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
18.12.2018 21:19
«Власти» ОРДО, в случае роста цен на продукты питания в «республике» предусмотрели «подушку безопасности».
Об этом заявил так называемый «министр доходов и сборов» Евгений Лавренов, передает donpress.com.
Представитель оккупационной «администрации» отметил:
«Высока вероятность, что цены на мясо будут расти. Это мировая тенденция. В ДНР снижена пошлина и мы сдерживаем на внутреннем рынке рост цен на зерно. При необходимости пошлина может быть еще ниже. „Подушку безопасности“ мы все равно себе оставили, чтобы нашему населению было не так тяжело, если мировая тенденция продолжится в связи с неурожаем».
При этом он добавил, что подобные меры предусмотрены и в случае возможного роста цен на топливо.
Теги: Донбасс, рост цен, топливо, продукты, пошлина, подушка безопасности, ДНР
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