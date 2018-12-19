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Архив - Донецкая область

Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"

19.12.2018 12:36
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Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"

​В социальных сетях опубликовано видео с угрозами наемника "ДНР" из Донецка в адрес президента Петра Порошенко, в котором темнокожий боевик угрожает Украине "страшными последствиями" и наступлением на Харьков и Киев с захватом украинской столицы.

На видео обратил внимание известный украинский блогер Necro Mancer, который опубликовал фрагмент на своей странице в социальной сети.

Агрессивный наемник Бенесс Айо с позывным "Черный Ленин" бросился оскорблять Порошенко и сыпать военными угрозами масштабного наступления на  Украину, однако стал посмешищем и объектом издевательств у пользователей социальных сетей.

"Соскучились? Беня снова с нами и ставит на место слугу Антихриста бесноватого фюрера Порошенко", - комментирует видео пользователь.

Записывая сообщение с угрозами в бетонном бункере, наемник "ДНР" читал написанный текст с листка, постоянно косившись взглядом в сторону. При этом жестикуляция и тон боевика еще более усиливали картину абсурда, превращая его угрозы в жалкое посмешище. 

Источник: dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, угроза, ДНР, боевики, наступление
 
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