Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

19.12.2018 17:45

Вооруженные боевики «ЛНР» и «ДНР» получили приказы от своих «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области член вооруженных формирований отказал наблюдателям в доступе к этому объекту, ссылаясь на «приказы своего командования».

В постоянном месте хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области член вооруженных формирований отказал наблюдателям в доступе к этому объекту, ссылаясь на «приказы своего командования».

В пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований вновь сказал патрулю СММ покинуть этот район.

На железнодорожной станции в Вознесеновке 2 члена вооруженных формирований вновь сказали патрулю Миссии покинуть этот район.

На объекте возле н. п. Новоамвросиевское (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) член вооруженных формирований отказал наблюдателям в доступе на его территорию.

На объекте возле н. п. Макеевка (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Донецка) 2 члена вооруженных формирований не разрешили патрулю СММ проехать на его территорию».