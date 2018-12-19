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Эксперт рассказал, когда ждать окончания «гибридной войны»
На Донбассе ситуация в 2019 году качественно не изменится, а «гибридная война» продлится до 2024 года. Такое мнение в комментарии для «Донецких новостей» высказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ (в отставке) Олег Стариков.
По его словам, на Донбассе ситуация в 2019 году качественно не изменится. Количество огневых столкновений будет средним, как и в 2018 году. Силы спецопераций ВСУ будут выполнять свои задачи, направленные на дискредитацию «власти» ОРДЛО, постепенно расширять «серую зону». «Вооруженный конфликт между Украиной и РФ может решиться только тогда, когда Кремль выведет свои "гибридные войска" из территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и перестанет помогать сепаратистам. Заставить его это выполнить сможет только цивилизованный Запад в рамках Нормандского формата с привлечением США и Соединенного Королевства», – считает эксперт.
Стариков также прогнозирует, что «гибридная война» с использованием различных составляющих (экономической, дипломатической, информационной и военной) будет продолжаться до 2024 года – и это надо воспринимать спокойно. «Свобода еще никому не давалась легко. Но в этом случае у Украины есть шанс – войти в состав цивилизованного мира и полностью модернизировать страну», – отметил он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР
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