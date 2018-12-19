«Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города

19.12.2018 19:01

Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня днем сообщают в социальных сетях сообщают, что в центре города наблюдается большое количество вооруженных членов НВФ.

Как отмечают очевидцы, перекрыт разворот на ул. Серова в сторону Научно-исследовательского института, кроме того на кольце Набережная — Шевченко стоят патрули и участники НВФ:

«Донецк

Район торгового и металла по б. Шевченко на крыше Диос и по окрестностям ходят военные в полной разгрузке, рожки на 45, стоит машина МЧС разминирование»;

«Донецк

На „Волне“ БТР стоит. Куча патрулей. Стоянка МГБ пустая. На кольце Набережная/Шевченко два патруля и военные. Много автоматчиков»;

«Перегородили разворот на Серова в сторону НИИ».

Источник: https://donpress.com