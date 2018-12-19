На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию

19.12.2018 10:21

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, из артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм боевики нанесли удар в районе населенного пункта Новотошковское, передает НВ. Из минометов 82 мм были обсстрилянв украинские позиции вблизи Павлополя на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески, а также вблизи Чермалыка, Лебединского, Павлополя боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был ранен.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было.

Источник: https://from-ua.com