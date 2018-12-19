На станции «Красная Могила» стоят грузовые вагоны и цистерны с неизвестным грузом

19.12.2018 16:15

Во временно оккупированной Вознесеновке на станции «Красная Могила» замечено большое количество товарных вагонов и цистерн с неизвестным грузом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«На железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке наблюдатели видели приблизительно 100 неподвижных открытых грузовых вагонов (определить, пустые они или с грузом, не представлялось возможным) и 20 вагонов-цистерн, стоявших на путях»