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"Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию

19.12.2018 20:08
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"Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию

Украинская сторона планирует вновь пойти на договоренности с боевиками.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона совместно с ОБСЕ высказалась в Минске касательно своего предложения установить режим тишины на Донбассе до Нового года.

В ходе обсуждения решили, что для окончательного определения даты в четверг, 27 декабря, состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности.

Об этом сообщает "Диалог.UA". По ее словам, ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников.

Однако это возможно, как утверждает Геращенко, только при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении актов агрессии. Подытожив, представитель добавила, что при положительном исходе это будет 18-я попытка перемирия.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, новый год, ОБСЕ
 
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