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"Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию
Украинская сторона планирует вновь пойти на договоренности с боевиками.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона совместно с ОБСЕ высказалась в Минске касательно своего предложения установить режим тишины на Донбассе до Нового года.
В ходе обсуждения решили, что для окончательного определения даты в четверг, 27 декабря, состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности.
Об этом сообщает "Диалог.UA". По ее словам, ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников.
Однако это возможно, как утверждает Геращенко, только при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении актов агрессии. Подытожив, представитель добавила, что при положительном исходе это будет 18-я попытка перемирия.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, новый год, ОБСЕ
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