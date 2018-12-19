- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию13:17
- Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"12:36
- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании08:45
- В Мариуполе семьи погибших военных получат материальную помощь08:00
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР" 07:05
Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
Террористами анонсировано учреждение некоего Единого центра по управлению железной дорогой террористических "Л/ДНР".
О настораживающей инициативе Кремля рассказал сепаратистский ресурс "Двойное дно", передает "Диалог.UA".
На днях сепаратистские СМИ Донбасса сообщили о создании Единого центра управления железной дорогой в "Л/ДНР". Весьма странное решение для "республик", над которыми смеется весь мир из-за существования "государственных" границ между ними. "Похоже, Москва забирает контроль над стратегическими областями", - предположил ресурс. Действительно, без Кремля настолько серьезное решение принято бы не было.
Дело в том, что РФ активно использует железную дорогу для снабжения техникой, боеприпасами и топливом своей гибридной армии на Донбассе.
Сигнал очень опасный, учитывая постоянные угрозы Кремля об эскалации, а также появление 80-тысячной вооруженной до зубов армии на границах Украины.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что эшелоны боевой техники ВС РФ попали на видео в Ростове-на-Дону, некоторые основательно "потрепаны".
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Москва, железная дорога, ДНР, ЛНР
- Главари "ДНР" покупают элитную недвижимость в Москве
- Москва сливает ДНР: известный боевик внезапно впал в истерику
- Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов
- Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»
- ДНРовцы поедут в Москву просить материально-финансовой помощи
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- В «ЛНР» обнаружены трупы мужчины и женщины14:00
- В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию13:17
- Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"12:36
- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании08:45
- В Мариуполе семьи погибших военных получат материальную помощь08:00
- МВФ озвучил важнейшее решение по помощи Украине14:48
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- Чрезвычайная ситуация объявлена в четырех населенных пунктах Донетчины14:15
- В «ЛНР» обнаружены трупы мужчины и женщины14:00
- Пугачева ошарашила поклонников громким заявлением13:45
- В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию13:17
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- В польском городе Лодзь украинизировали билетоматы13:05
- Украинцев в аптеках теперь будут обслуживать роботы12:55
- Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"12:36
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО