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Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые
За прошедшие сутки, 18 декабря, количество обстрелов увеличилось почти в два раза. Всего было зафиксировано 13 огневых провокаций НВФ, в том числе с применением тяжелого вооружения. В 6 случаях наши военные открывали ответный огонь. В ходе боевых действий один украинский армеец был ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Луганское направление
Здесь противник 2 раза нарушил режим тишины.
Так, с 07:12 и в течение 30 минут, со стороны неподконтрольной Кадиевки по позициям ВС Украины вблизи Новотошковского было совершено 8 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм и выпущено 4 мины калибра 120 мм.
Вечером в течение 10 минут неприятель выпустил 5 мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам возле Крымского.
Донецкое направление
На этом участке было зафиксировано 11 случаев ведения огня по позициям подразделений Объединенных сил.
Сразу после полуночи, почти 15 минут, длился обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе Чермалыка, а после 03:00 противник применил станковый противотанковый гранатомет в окрестностях поселка Славное.
В период с 11:00 до 22:00 с различной интенсивностью велся огонь из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия в сторону защитников Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Чермалыка и Песок.
Кроме того, во время обстрела под Павлополем, который произошел с 19:30 до 19:50, разорвалось 4 мины калибра 82 мм.
Ситуация на сегодня, 19 декабря
С 24:00 до 12:00 неприятель 2 раза обстрелял позиций украинских военных.
Возле Новотроицкого с 08:30 в течение получаса велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, а после 11:00 из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны защитники Чермалыка.
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, обстрелы
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