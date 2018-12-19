Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые

19.12.2018 18:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые

За прошедшие сутки, 18 декабря, количество обстрелов увеличилось почти в два раза. Всего было зафиксировано 13 огневых провокаций НВФ, в том числе с применением тяжелого вооружения. В 6 случаях наши военные открывали ответный огонь. В ходе боевых действий один украинский армеец был ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Луганское направление

Здесь противник 2 раза нарушил режим тишины.

Так, с 07:12 и в течение 30 минут, со стороны неподконтрольной Кадиевки по позициям ВС Украины вблизи Новотошковского было совершено 8 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм и выпущено 4 мины калибра 120 мм.

Вечером в течение 10 минут неприятель выпустил 5 мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам возле Крымского.

Донецкое направление

На этом участке было зафиксировано 11 случаев ведения огня по позициям подразделений Объединенных сил.

Сразу после полуночи, почти 15 минут, длился обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе Чермалыка, а после 03:00 противник применил станковый противотанковый гранатомет в окрестностях поселка Славное.

В период с 11:00 до 22:00 с различной интенсивностью велся огонь из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия в сторону защитников Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Чермалыка и Песок.

Кроме того, во время обстрела под Павлополем, который произошел с 19:30 до 19:50, разорвалось 4 мины калибра 82 мм.

Ситуация на сегодня, 19 декабря

С 24:00 до 12:00 неприятель 2 раза обстрелял позиций украинских военных.

Возле Новотроицкого с 08:30 в течение получаса велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, а после 11:00 из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны защитники Чермалыка.

 

Источник:  donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх