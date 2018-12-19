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Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения
Подходят к концу сборы резервистов первой очереди, которые были начаты с введением военного положения. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Указанные мероприятия проводятся в рамках масштабной подготовки государства в условиях военного положения к готовности действовать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника. «Целью подготовки резервистов является восстановление навыков одних категорий военнообязанных и обучение на остродефицитные специальности, которые требуются для обеспечения войск подготовленным персоналом, др. Резервисты вспоминают приобретенные во время предварительного обучения знания и навыки, свой боево опыт, который они получили во время участия в боевых действиях в районе проведения операции объединенных сил (Антитеррористической операции) и приобретают новые знания», – отметил сегодня во время брифинга в 169 учебном центре полковник, начальник управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВС Украины Николай Губин.
Он сообщил, что в восемь учебных центров Вооруженных Сил Украины направлено более трех тысяч военнообязанных, из всех уголков нашей страны. Подготовку организовано по 42 военно-учетным специальностям и более 120 другим специализациям (должностям).
С целью более качественной подготовки резервистов начальником Генерального штаба –Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении военной стажировки на первичных командных должностях в учебных центрах до 250 курсантов высших военных учебных заведений. «Общение с военнослужащими показало, что среди них нет равнодушных, и все готовы защищать Родину с оружием в руках. Указанное обучение обеспечивает поддержание ранее приобретенных навыков, дает возможность выполнить не только поставленную задачу, но и сохранить свою жизнь. Для этого в программах подготовки введены такие предметы обучения, как безопасность боя и выживание», – заявил Николай Губень.
Также в сообщении отмечается, что в каждой учебной части созданы специализированные полосы препятствий, на которых выполняются упражнения с повышенной физической и психологической нагрузкой, учитывающие особенности ведения боевых действий для каждого вида (рода) войск.
Отмечается, что в случае снижения угроз, по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к Рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Рождество, военные, военное положение, ВСУ
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