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Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации
Российская Федерация сосредоточила большое количество военной техники и личного состава ВС у украинской границы. Потому Украина отрабатывает сценарии быстрой эвакуации мирного населения, пишет Обозреватель.
Об этом в комментарии сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак: "Они просто так собрались на границе с Украиной, нагнали бронетехнику, артиллерийские системы, личный состав. Просто стоят от того, что им нечего делать. Я шучу, конечно, но по большому счету есть соответствующие сообщения и расклады".
По его словам, вариант полномасштабного вторжения РФ не исключается, поэтому Украина и сделала шаг на опережение – ввела военное положение в ряде областей, граничащих с Россией.
К тому же, Грымчак пояснил, что накопление сил и средств войны на границе с Украиной происходит регулярно, "потому говорить, что вариант полномасштабного наступления невозможен - это неправильно".
"Другое дело, что последние шаги, которые были сделаны президентом, правительством, Верховной Радой, обращение к мировому сообществу, голосования на Генассамблее ООН, поддержка Украины со стороны ЕС, продолжение старых и разработка новых санкций против РФ, дает надежду на то, что мы сделали все предупредительные шаги для того, чтобы такое развитие событий было менее вероятным", – сказал замминистра.
Чиновник отметил, что Луганская и Донецкая ВЦА отрабатывают возможность быстрой эвакуации населения из горячих точек.
"Мы уже пережили несколько волн переселений, условно говоря, с начала года где-то около 200 тыс. человек покинули территорию ОРДЛО и сегодня проживают на подконтрольной Украины территории. У нас есть несколько городков для принятия временно перемещенных лиц. Я думаю, что сегодня будут отработаны такие возможности со стороны ГСНС и других структур. Мы готовы принять и разместить какую-то часть людей", – сообщил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, эвакуация, Кабмин, наступление
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