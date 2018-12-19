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В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию

19.12.2018 13:17
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В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию

​В Донецке на крупном металлургическом заводе "ДМЗ" прогремел взрыв, который власти "ДНР" держат в секрете.

Однако, несмотря на попытку скрыть информацию, журналисты смогли  выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия. Издание "Новости Донбасса" со ссылкой на источники на предприятии смогло выяснить, что крупный взрыв произошел в минувшую субботу в доменном цехе ДМЗ. 

Согласно полученным данным, взорвалась газовая смесь, в результате чего повреждение получила инфраструктура производственной линии. На данный момент на Донецком металлургическом заводе продолжает работать только одна доменная печь. 

СМИ смогли выяснить, что в результате взрыва работники завода не пострадали. Примечательно, что власти "ДНР", контролирующие Донецк, попытались скрыть информацию о взрыве на заводе. 

Один из источников издания на заводе сообщил, что крайне тяжелая ситуация сложилась и на Юзовском металлургическом заводе (Донецкий электрометаллургический завод), который находится в непосредственной близости к ДМЗ. Предприятие работает только три дня в неделю.

Журналисты также напомнили, что целый ряд предприятий боевики "ДНР" "национализировали", однако наладить работу и производство так и не смогли. 

Оккупированная территория находится под санкциями и не может вести коммерческую деятельность, так как любой контрагент автоматически попадет под тяжелый финансовый удар Министерства финансов США. 

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, завод, ДНР, ОРДО
 
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