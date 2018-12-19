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В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"
С наступлением темноты в Донецке усилились патрули боевиков. Напуганные дончане в соцстеях пишут, что по непонятным причинам террористы уже "арестовали" нескольких молодых парней из числа прохожих. А с утра 19 декабря дончане сообщали, что в центре Донецка было просто огромное количество вооруженных оккупантов, передает "Диалог.UA".
По словам дончан, наемники перекрыли разворот на ул. Серова в сторону НИИ. Также на кольце Набережная - Шевченко стояли патрули. "На крыше Диос и по окрестностям ходят военные в полной разгрузке, рожки на 45, стоит машина МЧС", "Хорошо, что паспорт был, орки злые, чето выискиывают, тупые вопросы при проверке паспорта задают", "А что в Донецке снова произошло, куча патрулей, на ЖД так вообще даже пакеты шмонали", "Я столько автоматчиков в Донецке с 2014 года не видела, их уйма в центре, кого-то опять убили", - писали в пабликах жители Донецка.
Также по сообщениям в соцсетях вечером среды жители Донецка стали свидетелями нескольких "арестов". Участники обсуждений предполагают, что молодых парней забрали скорей всего из-за того, что у них при себе не было документов. "Я курево могу забыть, но паспорт всегда. Видел, как с вокзала несколько пацанов загребли. Паспорта не было", "Тоже в центре видела, как с пацанами бандюки куда-то пошли", - рассказывают дончане.
Теги: Донецк, Донбасс, патруль, боевики
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