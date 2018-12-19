Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»

19.12.2018 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»

В «так называемом «МГБ ДНР» заявили, что Украина якобы «планирует крупную диверсию» на ряде химических предприятий Донбасса и Украины. При этом члены НВФ опубликовали список «наиболее вероятных целей украинской стороны».

В «МГБ» уточнили:

«По предварительным данным, установлено, что приоритетными объектами диверсий являются: „Северодонецкое объединение Азот“, Константиновский химический завод, Авдеевский коксохимический завод, Дзержинский фенольный завод, Металлургический комбинат „Азовсталь“ города Мариуполь, Харьковский завод химических реактивов».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, диверсия, ДНР, НВФ ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх