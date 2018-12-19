Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине

19.12.2018 20:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Луганской области военное положение, которое действует уже третью неделю, как и в других девяти областях Украины, не повлияло на повседневную жизнь рядовых граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, сегодня, 19 декабря, передает пресс-служба ЛугОГА.

«Абсолютно ничего не изменилось. Традиционно, когда до Нового года осталось несколько дней, население активно готовятся к праздникам. То есть людей на улицах не задерживают, насильно мужчин не забирают в военкомат, не конфискуют автотранспорт или жилье. Если вы где-то слышите обратное, то это все фейковая информация!», – сообщил он.

По словам Клименко, такая фейковая информация сейчас активно распространяются в сети интернет. «Одна из последних – будто бы военкоматы забирают помещения в школах и ПТУ, чтобы расположить там наших военных. Скажу открыто, нами действительно были рассмотрены некоторые учебные учреждения, однако, только в случае активных действий со стороны РФ», – рассказал он.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Луганская область, военное положение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх