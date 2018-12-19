- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам
Европейский суд получил несколько тысяч обращений от украинцев в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.
В ходе заседания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удалось разработать механизм ускорения рассмотрения жалоб пострадавших от войны на Востоке Украины, которых на сегодняшний день насчитываются 4 тысячи. Об этом сообщает "Европейская правда", передает "Диалог.UA".
Согласно информации, жалобы, находящиеся на рассмотрении в ЕСПЧ, касаются или задержаний граждан, или уничтожения жилья во время боевых действий. Ключевая тема рассмотрения этих жалоб - вопрос юрисдикции. Стоит главный вопрос: какое из государств, Украина или Россия, является ответчиком по каждому из дел. Украина утверждает, что не может отвечать за нарушения прав человека на Донбассе, поскольку эта территория де-факто контролируется Россией.
Рассмотрение накопившихся жалоб затягивается по причине отсутствия решения по межгосударственному спору между Украиной и Россией.
Как сообщается, суд параллельно с рассмотрением межгосударственного дела начнет коммуникацию с правительствами соответствующего государства, указанного в индивидуальной жалобе. Таким образом, после получения ответов ЕСПЧ будет готов вынести решение по индивидуальным жалобам, как только будет готово решение по межгосударственному делу. Напомним, один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский поразил жителей "ДНР" реальной ситуацией, в которой оказался захваченный Россией регион. Более того, ближайшая перспектива "ДНР" выглядит крайне мрачно.
Сбежавший в Москву наемник утверждает, что в ближайшее время "ДНР" не ожидает ничего хорошего ни при каких обстоятельствах, так как в разграбленном Россией и ее наемниками регионе не осталось ни денег, не реальной экономики.
Кроме того, в Киеве украинский президент провел встречу с талантливой молодежью Украины. Выступая, Порошенко сказал очень сильные слова и дал четкое обещание насчет Донбасса.
Президент заявил, что территории Донецкой и Луганской областей снова будут украинскими Как сообщал "Диалог.UA", на оккупированном Донбассе террористы "ЛНР" показали оружие, доказывающее участие войск РФ в войне. Внимание на очередное доказательство агрессии РФ обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, война, помощь, оккупация
- О Крыме нужно забыть: озвучен рецепт завершения войны с Россией
- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма
- Репортаж из военного госпиталя в Мариуполе. «Маме я не говорил, что лежу в больнице»
- Тымчук: на то, чтобы смести на Донбассе российско-террористические войска, нужна лишь политическая воля
- "Защитник русского мира из-за поребрика" заявил, что без помощи России боевики "ЛДНР" долго не продержатся
- США предоставят Украине еще 28 млн. долларов гуманитарной помощи для пострадавших от российской агрессии на Донбассе
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
- Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров09:45
- Microsoft выпустила новую сборку Windows 1009:30
- Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID09:15
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)