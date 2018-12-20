Битва за жилье для переселенцев: есть подвижки

20.12.2018 20:35

Руководитель «Всеукраинской ассоциации переселенцев» Руслан Калинин сообщил, что н а рабочей группе при Минсоцполитики обсудили ряд важных для переселенцев вопросов. В том числе на болезненную тему жилья и выплат.

«В начале января мы увидим черновой вариант нового постановления, которое будет регламентировать пенсионные выплаты переселенцам, а также погашение задолженности. Наша позиция - отмена обязательного предоставления справки переселенца и "разморозка" всех долгов по пенсионным выплатам. П редставлены два постановления (от МинВоТ и Минсоц), которые являются нормативно-правовой базой для жилищных программ. Кроме этого, представлена балловая система для переселенцев. Общий документ в стадии разработки», - подвел краткий итог встречи Калинин, передает avdeevka.city.

Руководитель ВАП напомнил позицию ассоциации: «Больше года мы говорим о необходимости внедрения балловой системы для справедливого распределения жилья. Наконец, дело сдвинусь "с мертвой точки". Также, международные организации готовы финансировать жилищные программы для переселенцев, Но не приняты соответствующие механизмы. При встрече с донорами и посольствами мы обсуждали такие возможности».

В целом, по словам Калинина, стоит поддержать позицию Минсоца о необходимости диалога между депутатским корпусом, международными и общественными организациями и профильными министерствами.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что не все члены Кабинета министров разделяют взгляды международных партнеров на проблему с выплатой пенсий переселенцам и дискриминацию в Украине.

А координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач уверяла, что в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной. Особенно - в отношении переселенцев.

Юрист Донбасс SOS сообщил о том, как семье с инвалидностью встать в очередь на квартиру, рассказал, что благотворительными фондами и общественными организациями реализуются проекты, направленные на поддержку ВПЛ в области предоставления им медицинских услуг, а также прояснил нюансы жилищных моментовдля переселенцев.

На рабочей группе при Минсоцполитики обсудили ряд важных для переселенцев вопросов.

Кратко:

- в начале января мы увидим черновой вариант нового постановления, которое будет регламентировать пенсионные выплаты переселенцам, а также погашение задолженности.

Наша позиция - отмена обязательного предоставления справки переселенца и "разморозка" всех долгов по пенсионным выплатам.

- представлены два постановления (от МинТоТ и МинСоц), которые являются нормативно-правовой базой для жилищных программ. Кроме этого, представлена балловая система для переселенцев. Общий документ в стадии разработки.

Наша позиция - больше года мы говорим о необходимости внедрения балловой системы для справедливого распределения жилья. Наконец, дело сдвинусь "с мертвой точки". Также, международные организации готовы финансировать жилищные программы для переселенцев, Но не приняты соответствующие механизмы. При встрече с донорами и посольствами мы обсуждали такие возможности.

В целом, хочу поддержать позицию министерства о необходимости диалога между депутатским корпусом, международными и общественными организациями и профильными министерствами. Надеюсь на конструктивную работу.