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Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу
Если не оставить процесс подъема шахтных вод на шахтах, расположенных на оккупированной части Донецкой области, то неминуема катастрофа, последствия которой ощутят и Украина, и Россия, и Европа.
Как пишет блогер Фашик Донецкий для "Обозревателя", примером, по которому можно наглядно проследить, насколько ужасна ситуация, является шахта им. Ленина в оккупированной Горловке, передает "Диалог.UA".
Из-за того что оккупанты порезали на металл и вывезли все оборудование, которое на этой шахте использовалось для откачивания грунтовых вод, их уровень с 1200 метров поднялся до 800. А на уровне 400 метров под землей находятся месторождения питьевой воды. И если не остановить подъем шахтных грунтовых вод, содержащих всю таблицу Менделеева, то они смешаются с питьевой водой, сделав ее непригодной для использования, и тогда быть большой беде. "Честно, не помню уже, работает в Горловке хоть одна шахта или нет, большинство асвабаждены, вроде, и воды там не откачиваются. А это не то чтобы плохо, это полная ж**а. Ибо если на закрытых и порезанных орками на металл шахтах уже, еще вчера, не начать откачку воды, то вся грязь с шахт попрет в Ясиноватский район, где находятся большинство питьевых водных горизонтов + источники, которые питают Северский Донец. Для тупых или жителей воронежа объясняю на пальцах: Северский Донец питает водой 2 недореспублики вместе взятые, если реке придет конец, то территориальные недоразумения останутся без воды. Совсем. Полностью. Точнее вода будет, речка тоже будет, но с таблицей Менделеева внутри. Если не откачивать воду уже сейчас, то мы имеем шансы получить от бездействия рф на оккупированных пустыню в центре Европы и самую большую реку с шахтными водами, и беженцев, которых не готова принять ни рф, ни Украина, ни Европа", - констатирует блогер. Страшную проблему признали и российские экологи, недавно посещавшие шахту. Правда, вся польза от их визита ограничилась констатацией факта. Ибо технологий откачивания шахтных вод у России нет. "Поведение рф по поводу приближающегося ужаса вообще не выдерживает никакой критики: экологов и специалистов с международным именем на затопленные шахты не пускают, сама рф не собирается вкладывать деньги, чтоб предотвратить Чернобыль, рф против введения миротворцев + уходить с Донбасса пока не собирается, ибо военной техники и прочего навезла. Чего они ждут? Я хз. Мы прекрасно понимаем, что когда **нет, то русские свалят с Донбасса в числе первых. Ну а мирняк, вата и просто цивильное население для кремля - это пыль, декорации, чтоб поиграться в ссср 2.0", - добавляет дончанин. Блогер отмечает, что единственный вариант решения проблемы – это давление авторитетных международных организаций на Россию с целью заставить ее решать проблему, возникшую по ее вине. "Мораль. Призываю все международные экологические организации давить на рф, чтобы предотвратить второй Чернобыль. Вам срочно, еще вчера, нужно ехать в оккупированную рф Горловку и уже решать вопрос с откачкой шахтных вод, иначе в проигрыше будут все", - подытоживет Фашик Донецкий.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, Европа, вода, катастрофа, экология, ЧП, шахты
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