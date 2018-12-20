Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов

20.12.2018 13:18

В штабе Операции Объединенных сил констатировали подозрительное затишье на временно оккупированной части Донбасса со стороны российских наемников и сепаратистов.

В течение прошлых суток, 19 декабря, боевики незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, опорные пункты Вооруженных сил Украины пострадали от ударов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Павлополь..

Однако пресс-центр ООС не зафиксировал применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Известно, что украинские воины применяли дежурные огневые средства для подавления огневых провокаций противника.