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Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
20.12.2018 15:01
Главари ОРДО заявили, что регулированию наценки на социально значимые товары «администрация» будет уделять «особое внимание».
Об этом заявил так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, передает donpress.com.
Так, в интервью подконтрольному ОРДО СМИ, Лавренов отметил:
«Я сторонник прямой, свободной конкуренции. Но, к сожалению, наше государство сегодня живет не в стандартных условиях, поэтому мы должны умеренно контролировать наценку, особенно на социально значимые товары. И это касается не только продуктов питания, но и школьной формы, детской одежды и многих других вещей».
Теги: Донбасс, СМИ, питание, продукты, товар, конкуренция, ДНР, цены
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