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Ходаковский впервые рассказал о переговорах с Ахметовым в Донецке: "Я предупредил, Россия придет на Донбасс..."
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о своих переговорах с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в начале российской оккупации Донбасса в 2014 году.
Видео с признаниями Ходаковского было опубликовано в Интернете накануне. Ходаковский заявляет, он встречался с Ахметовым и его представителями и убеждал, что позиция олигарха "по единой Украине" и "Донбассу в составе Украины" является ложной, а развешанные по Донецку бигборды "за единую Украину" - это большая политическая ошибка, передает dialog.ua.
Ходаковский уже тогда прямо заявил бизнесмену и предупредил его, что Россия зайдет на Донбасс "в той или иной форме". "Я не скрывал своего факта общение с господином Ахметовым, я говорил ему, что он напрасно обольщается и что Россия придет на Донбасс в той или иной форме. И лозунги за единую Украину в Донецке - это большая ошибка политическая. Мы с Бородаем приезжали к нему в офис (когда его уже не было), ведь возникало очень много проблем у "республики", которые нельзя было разрешить без его участия", - заявил он.
При этом Ходаковский рассказал еще несколько подробностей о том, как решал вопросы на начальном этапе создания "ДНР".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Ахметов , переговоры, ДНР, Бородай, Ходаковский
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