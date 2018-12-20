"Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"

20.12.2018 12:21

Отвратительное качество посевного материала, жадность и непрофессионализм "управленцев", а также стремление высокопоставленных "чиновников" к наживе любой ценой.

Таковы реальные причины неурожая в "ДНР", передает "Диалог.UA".

По словам известного блогера из Донецка, пишущего под ником Фашик Донецкий, дефицит муки в "республике", вызван совсем не объективными причинами вроде неблагоприятных погодных условий, как пытаются утверждать пропагандисты. Посевной материал в "республику" завезли из России, причем эти семена оказались настолько низкого качества, что взошла примерно половина посеянного, потому даже при идеальной погоде о каком-то хотя бы относительно приличном урожае не могло быть и речи. Следовательно все сетования на чрезмерную влажность и дожди не более чем беспомощная попытка оправдать то, что было изначально обречено на провал. "Зерно для посевной привезли с рф. Точнее г**но в форме зерна — то, что было непригодно для кормов в рф и было западло выбросить. В итоге оккупанты собрали не более половины урожая из того, на который рассчитывали. Но рабам из дыныры в самый раз такое зерно поставлять, жаловаться все равно не будут", - пишет Фашик Донецкий. Нельзя забывать и о том, что для "чиновников" оккупационной власти зерно, выращенное аграриями "республики", в первую очередь товар, который можно выгодно сбыть. А о потребностях простых людей "чиновники" думают в последнюю очередь, потому практически все более-менее ликвидное зерно было продано, опять же, в Россию. Поимел ранее на этом колоссальные деньги и впавший в немилость нынешнему "руководству" "ДНР" экс-"министр" и друг ликвидированного Захарченко террорист Тимофеев по кличке Ташкент. Как утверждает блогер, только этот одиозный экс-"чиновник" положил в карман сотни миллионов "вечно зеленых", вырученных от продажи зерна урожая 2018 г. "Ташкент - это один из тех, кто пал в неравной борьбе с вирусом. Ходят слухи, что вирус жадности вколол негр в розовых лосинах: сержант из морских котиков США прям заразил гадостью ташкента, и с тех пор не может нажраться тимофеев. По самым скромным подсчетам, ташкент за 2018 год прикурил на вывозе зерна с оккупированных десь 200 лямов вечнозеленых денех. Знаете, сколько зашло с этих денюх в бюджет рыныды?" - едко комментирует блогер. Такая "мудрая и дальновидная" политика "власти" привела к катастрофической ситуации с обеспечением "республики" продовольствием. Ведь дефицит зерна и муки – это предпосылка для неминуемого подорожания множества других продуктов – хлеба, мяса, яиц… А следствием всего этого будет еще большее снижение уровня жизни простых людей в ОРДО. "Мораль проста: всеобщее подорожание продуктов неизбежно, ибо зерна тупо нет, его ташкент продал ка**пам, поэтому и яйца, и хлеб, и курица, и мясо птицы — подорожает все: если зерна нет — дорожают корма. С новым годом…" – подытоживает Фашик Донецкий.