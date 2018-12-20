Отказ от Крыма и приднестровский сценарий на Донбассе. Марчук о предложениях из РФ

20.12.2018 21:59

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал, что российские представители в неформальных разговорах предлагают украинским властям не только признать Крым российским, но и приднестровский сценарий урегулирования на Донбассе.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передают novosti.dn.ua.

Марчук отметил, что такие предложения звучат на международных платформах по урегулированию ситуации на востоке Украины, в которых он принимает участие.

Он пересказал разговор с представителем России во время кофебрейка: «Евгений Кириллович, а может давайте как Приднестровье? Политически еще там мног вопросов, но ведь войны нет».

«В Приднестровье база 14-й российской армии и у вас там до сих пор есть военные», – ответил на это Марчук представителю российской делегации.

Украинский представитель подчеркнул, что это неофициальные предложения, с которыми обращались не только к нему. «Российская сторона хорошо понимает, что никто на такие предложения не согласится», – подчеркнул он.

Марчук считает, что Россия это делает для того, чтобы «внести эти идеи в журналистскую и политическую сферы».

Ранее Евгений Марчук уже рассказывал, что к нему уже обращались с предложением о признании Крыма российским.