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Отказ от Крыма и приднестровский сценарий на Донбассе. Марчук о предложениях из РФ
Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал, что российские представители в неформальных разговорах предлагают украинским властям не только признать Крым российским, но и приднестровский сценарий урегулирования на Донбассе.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передают novosti.dn.ua.
Марчук отметил, что такие предложения звучат на международных платформах по урегулированию ситуации на востоке Украины, в которых он принимает участие.
Он пересказал разговор с представителем России во время кофебрейка: «Евгений Кириллович, а может давайте как Приднестровье? Политически еще там мног вопросов, но ведь войны нет».
«В Приднестровье база 14-й российской армии и у вас там до сих пор есть военные», – ответил на это Марчук представителю российской делегации.
Украинский представитель подчеркнул, что это неофициальные предложения, с которыми обращались не только к нему. «Российская сторона хорошо понимает, что никто на такие предложения не согласится», – подчеркнул он.
Марчук считает, что Россия это делает для того, чтобы «внести эти идеи в журналистскую и политическую сферы».
Ранее Евгений Марчук уже рассказывал, что к нему уже обращались с предложением о признании Крыма российским.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Приднестровье, Верховная Рада, Марчук
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