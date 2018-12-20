Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса

20.12.2018 15:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса

Кремль заинтересован в том, чтобы на Украине, в том числе на неподконтрольной части Донбасса, были мир и процветание.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает donpress.com.

Российский лидер отметил:

«Кто установил блокаду между Донбассом и Украиной? Украинские власти ввели экономическую блокаду территории, которую считают своей. И стреляют в граждан, которых считают своими. Мы оказываем гуманитарную и другую помощь, чтобы их окончательно не раздавили, не съели. Попытка решить политические вопросы силой обречены на провал… Мы заинтересованы, чтобы на Украине, в том числе на Донбассе, были мир и процветание».



Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Путин, мир, гуманитарная помощь, блокада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх