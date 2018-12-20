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Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию
Президент России Владимир Путин сравнил Украину и "ДНР" и заявил, что жизнь на оккупированной части Донбасса ничем не хуже украинской ситуации.
Более того, Москва готовит новый закон, который позволит переманить часть украинцев в Россию российским гражданством.
Об этом он сообщил во время ежегодной пресс-конференции и добавил, что российские власти планируют упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, поскольку в самой Украине "не лучше, чем на Донбассе в целом", передает dialog.ua.
Комментируя вопрос получения российских паспортов украинскими гражданами, Путин заявил, что эта инициатива связана не только с войной на Донбассе, ну и с общей ситуации в Украине.
Более того, в издевательском стиле Путин заявил, что уровень жизни в "ДНР" и Украине примерно на одинаковом уровне.
По мнению Путина, в Украине сложная ситуация в экономике и социальной политике, при этом кредитов МВФ Киеву с трудом хватит на выплату пенсий.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Путин, война, МВФ, гражданство, ДНР
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