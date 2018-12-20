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Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ
Депутат Тульської міської Думи (РФ) Володимир Тімаков побував у Донецьку і поділився своїми враженнями
Він зазначив, що на вулицях Донецька небагатолюдно, для великого міста відчувається малочисельність населення, передає Depo.Донбас.
"У будній день, в будь-якому іншому місті набагато більше людей буває в такий час. Половина жителів відсутня, хто на Росії хто в Україні", - сказав він.
Він зазначив, що ціни на продукти, або на рівні російських, або вищі.
"Дешевий тільки хліб і горілка, - хліб 20 рублів і трохи вище, пляшка горілки 50 рублів. Молоко 70 рублів літр, яйця 7 рублів штука - 10 виходить на 70 рублів. Не всі можуть навіть десяток яєць купити. Сир 440 рублів, памперси дуже дефіцитна і дорога річ. Памперси польські 20 штук 500 рублів, 60 штук - 1500 рублів. Це вдвічі дорожче, ніж на Росії", - сказав Тімаков.
Він він зауважив, що доходи жителів складають від 7 до 12 тисяч рублів - це зарплати, пенсії трохи вище трьох тисяч, соцдопомога одиноким матерям менше двох тисяч рублів.
"Зрозуміло, що люди живуть у злиднях. Ми їм фрукти привезли, і люди вже раді, а ще плануємо подарувати дітям мобільні телефони, то для багатьох це недосяжні речі", - сказав Тімаков.
Нагадаємо, до 2014 року, коли Росія узялася "допомагати" мешканцям Донецька і захищати їх від "бандерівців і фашистів", місто Донецьк біло одним з найзаможніших в Україні з високими зарплатами та з концентрацією великого бізнесу.
Теги: Донецк, Донбасс, люди, бедность, оккупация, цены
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